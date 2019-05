LANGLOIS COUTURE, Solange



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 mai 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée dame Solange Langlois, épouse de feu monsieur Rolland Couture. Fille de feu dame Virginia Legros et de feu monsieur Émile Langlois. Elle demeurait à L'Islet et autrefois de Saint-Omer de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Lucie Blanchet), Marcel Langlois (Catherine Audet), Gaston (Mélanie Larouche), Roger (Marlaine Bérubé), Linda (Claude Pelletier), Ghislain (Annie Gosselin), Guylaine (feu Guy Audy - feu Marcel Bourgault), Sylvie (Pierre Isabelle), Gaétane, Noëlline (Dennys Boucher) et Robin Couture. Elle laisse aussi ses 31 petits-enfants, ainsi que leur conjoint(e) et ses 28 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Charles-Emile (feu Gilberte Pelletier), feu Jeannette (Paul-Émile Bélanger), feu Achille (feu Marie-Paule Langlois), feu Élisa (feu Armand Anctil), feu Iréné, feu Florent (Monique Blanchet), feu Élisé (Huguette Jean), feu Jean-Noël (Claudette Desrosiers). De la famille Couture: feu Jean-Paul (Blandine Gagnon), feu Pierrette (feu Rosaire Guilbault), feu Fleurette (André Lambert), feu Lionel (Georgette Dubé), feu Hervé (Jeannette Corbeil), feu Raymond (Gertrude Béchard), feu Guy, Marcelle (Ray Wierschem), feu Claude (Louise Pilon) et Suzanne (René Snider); Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence le Domaine du Lotus de L'Islet ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association pulmonaire du Québec, 104-6070, Rue Sherbrooke E, Montréal, H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 12h30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire