POULIOT, Angéline



Aux soins palliatifs du Jeffery Hale, le 15 mai 2019 à l'âge de 95 ans, est décédée dame Angéline Pouliot, fille de feu monsieur Alphonse Pouliot et de feu dame Hilda Brouard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Marc Forgues (Renée Houde), ses frères et sœurs feu Omer, feu Jacqueline (feu Guy Nadeau), feu Clermont, feu Antoine, Roland (Céline Campagna), Fernand (Sylvie Therrien), Madeleine (Jean Letiec), ses deux petits-fils François (Sandrine Fortin) et Jean-Pierre (Julie Boutet), son arrière-petite-fille Kellyanne, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Haute-Ville et le personnel des soins palliatifs du Jeffery Hale pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi que son amie Louise Bergeron (Jacques) pour leurs gestes d'affection. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec, Téléphone : 418 684-2260, Site web :www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.