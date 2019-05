CAUX, Raymond



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, dans le calme et la quiétude, le 6 mai 2019, à l'âge de 74 ans et 3 mois, est décédé M. Raymond Caux, fils de feu Albert Caux et de feu Cécile Roy. Il demeurait autrefois à Saint-Narcisse de Beaurivage.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Narcisse samedi, jour des funérailles, à compter de 10 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl était le frère de feu Yvon (Agathe Côté), feu Noëlla (feu Hervé Dubord), feu Roger, André (Solange Chabot), feu Normand, feu Claudia (Normand Roy), Philippe (Colette Drouin) et Gilles (Marthe Pigeon). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, amis(es). La famille désire remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leurs bons soins prodigués, leur approche très humanitaire et leur compassion. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3): www.cancer.ca ou à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis (5445 St. Louis, Levis, QC G6V 4G9): www.castjoseph.com