LACASSE, André



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le vendredi 17 mai 2019, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Lacasse, époux de madame Corinne Champagne et fils de feu Gabrielle Poulin et de feu Gédéon Lacasse. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Saint-Prosper. Monsieur André Lacasse sera exposé aule vendredi 24 mai en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 12h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, l'inhumation se fera au cimetière de Saint-Prosper. Il laisse dans le deuil son épouse madame Corinne Champagne; Il était le frère de Rolland (Michelle Quirion), Louis (Huguette Gagné), Henriette (feu Emmanuel Nadeau), feu Mariette (feu Jean-Paul Monast), Julienne (Jean-Louis Samson), feu Julien, Blandine (Gilles Ouellet), Monic (Réal Vincelette), Pierre-Alain et Anne-Marie (feu Philippe Patry). Il était le beau-frère de Gaétan (Céline Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel des soins à domicile du CLSC ainsi que celui de l'hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 pour la chambre de fin de vie.