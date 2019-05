LAPOINTE, Ginette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Ginette Lapointe survenu à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mai 2019 à l'âge de 72 ans. Elle était la fille de feu dame Thérèse Dorion et de feu monsieur Louis Lapointe. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, à lade 14h à 16h30,Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères: Colette (feu Gaston Lépine), feu Roland, Micheline, feu Robert, Roger (Marielle Vézina), Gisèle (feu Denis Letarte), Huguette (Yves Bergevin), feu Jean-Louis, Marcel (Nicole Verret), feu Diane, son grand ami des dernières années feu Michel Paquette, son unique filleul Martin Lapointe ainsi que plusieurs nièces, neveux, parents et ami(e)s. Merci à tout le personnel du 4ème étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins. Vous avez été des anges pour elle et vous avez fait la différence pour nous sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.