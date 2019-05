VEKEMAN, Hélène Pelletier



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 18 mai 2019, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédée dame Hélène Pelletier, fille de feu monsieur Gérard Pelletier et de feu dame Angélina Duquet et épouse de monsieur Antonin Vekeman. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale lundi 27 mai 2019 de 19h à 22h et le mardi 28 mai 2019 de 10h à 13h15.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Antonin Vekeman; ses enfants: Esther et Simon (Marie-Hélène Dubé); ses petits-enfants: Alexandre, Samuel et Florence Vekeman; ses frères et sœurs: René o.m.i, feu Colette (Eugène Trudel), Gilles (Monique Latulippe), Jean-Marc (Monique Belley), Charlotte (André Langlais), Donald (Suzie Manzerolle), feu André (feu Reine Harvey), Yvon (Luce Mayrand), Pauline (Carol Roberge), feu Serge (Aline Plante), Michel (Suzanne Langlais), feu Daniel et Richard (Danielle Boulet). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vekeman: Marcelle (feu Jean-Marie-Tremblay), Jean-Marc, Madeleine (Freddy Audy), Luc-André (Monette Tremblay) et feu Fernande, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9, téléphone: 418 657-5334, sans frais: 1 800 363-0063, téléc.: 418 657-5921, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site Internet: www.fqc.qc.ca ou à Myélome Canada, 1800 Le Corbusier, bureau 138, Laval (Québec) H7S 2K1, téléphone: 579-934-3885, sans frais: 1-888-798-5771, téléc.: 514-505-1055, courriel: contact@myelome.ca, site Internet: https://www.myeloma.ca/fr ou à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.