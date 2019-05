CHAMPAGNE, Thérèse



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 7 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Champagne, épouse de monsieur Roland Bastien, fille de feu madame Cécile Thibodeau et de feu monsieur Philibert Champagne. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 24 mai 2019, de 18h30 à 21h,de 12h30 à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son époux Roland Bastien, ses enfants; Michel (Luce Dubreuil), Diane (Bruno Pouliot) et Lucie; ses nombreux petits- enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Cécile (Raymond Nadeau), Gisèle (André Allard), Jeannine (feu André Tremblay), Jean-Louis (feu Lise Massicotte), feu Nicole (feu Ronald Audet), feu Jacques (Gisèle Leblanc) et Claudette (André Couture), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bastien ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.