VÉZINA, Pauline Gingras



À Québec, le 6 mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Pauline Gingras, fille de feu dame Évangeline Boyte et de feu monsieur Joseph Gingras. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Paul Vézina. Elle demeurait à Québec.de 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mireille Vézina (Mario Michon), Jean-Pierre Vézina (Denise Desrosiers), feu Johanne Vézina (Richard Houle) et Jean-François Vézina (Manon Letendre); ses petits-enfants: Claudie, Alexandre, Noémie, Julien, Maxime, David, William et Gabrielle; son frère Pierre Gingras; sa sœur Aline; ses arrière-petits-enfants: Axele, Laurie-Eve, Ellie, Marcus, Zack, Christophe, Charlie, Thomas, James et Mason ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.