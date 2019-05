SYLVESTRE, Denis



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 15 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Denis Sylvestre, époux de madame Céline Gagnon. Il était le fils de feu Paul Sylvestre et de feu Madeleine Carrier. Il était le frère de feu Jean-Paul Sylvestre (feu Lise Couture). Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Marie-Josée Cliche), Martin (Vicky Thompson) et Richard (Eve Gagnon); ses petits-enfants: Rosalie Sylvestre, Jeffrey Sylvestre ainsi que Dave Pineault, Ophélie Gagnon et Céleste Gagnon. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: Charles-Henri Richard (feu Lise Gagnon), Jacques Gagnon (Rollande Berthiaume), Huguette Bertrand (feu Raymond Gagnon), Jeannine Gagnon, feu Marcel Gagnon (feu Gisèle Théberge) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du Centre d'hébergement Champlain-Chanoine- Audet, 3e étage, pour l'excellence des soins prodigués depuis 1 an et 4 mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, secteur Saint-Romuald.