TONDREAU, Ronald (dit Rénald)



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 mai 2019, à l'âge 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Ronald (Rénald) Tondreau, demeurant à Cap-Saint-Ignace et depuis peu à Montmagny. Il laisse dans le deuil, son fils Dave (Lyne Bernier), son petits-fils Dylan ainsi que son amie de cœur Murielle Aubé. Il était le fils de feu dame Marie-Jeanne Robin et de feu monsieur Angelbert Tondreau; le frère de : Jeanne-D'Arc (feu Fernand Simpson), Cécile (feu Fernand Ouellet), Jean-Paul (feu Marie-Marthe Lemieux), feu Madeleine (feu Omer Lemieux), feu Noël, feu Robert (feu Hélène Couillard) et feu Constance (feu Aurèle Leblanc). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille de madame Murielle, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à Johanne Lemieux, infirmière, pour leurs attentions, leur approche et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à la Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi à compter de 11h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye à Cap-Saint-Ignace.