BÉLANGER, Jacques



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacques Bélanger, conjoint de madame Nathalie Routier. Né à Rivière Trois- Pistoles le 2 mai 1945. Il était le fils de feu madame Omérine Labrie et de feu monsieur Charles-Eugène Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 13h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Julie Bélanger (Daniel Marcil) et Jean-Philippe Bélanger (Sachie Morita); ses petites-filles: Zoé et Camille Marcil; la mère de ses enfants: Jacinthe Bérubé; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe soignante (infirmières, infirmières-auxiliaires et préposés aux bénéficiaires de l'IUCPQ) ainsi que Dr Charles Morasse pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.