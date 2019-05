GAGNON, Johanne



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 18 mai 2019, à l'âge de 49 ans, est décédée madame Johanne Gagnon, fille de feu madame Thérèse Parisé et de feu monsieur Antoine Gagnon. Elle demeurait à Les Buissons. La famille recevra vos condoléances aule jeudi 23 mai 2019 de 19 h à 22 h et en l'église de Colombier le vendredi 24 mai 2019, jour des funérailles, à compter de 9 h 30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son ami Gino; ses frères: Rénald (Marlène), Gilles (Alice) et Mario (Délima), son filleul Éric ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e) et collègues de travail. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à : Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2ème étage, bureau Y-2315, Québec, Qc G1V 0B8 www.fondation-iucpq.org. La direction des funérailles a été confiée à