Des sorties bien planifiées

Parmi tous les outils qui existent pour bien planifier une sortie de camping, nul doute que le site de Camping Québec demeure un des outils, sinon l’outil le mieux adapté à vos recherches.

En vous rendant sur le www.campingquebec.com, vous allez découvrir un moteur de recherche fort intéressant. Vous pourrez bâtir votre recherche en mettant de l’avant vos choix pour le séjour.

À l’aide de cet outil, vous pourrez cibler les campings selon les services offerts, les activités disponibles, le nombre d’étoiles (classification), la position géographique du terrain, les services de location ou de prêt-à-camper qui pourraient être disponibles, autant de détails qui feront la différence pour un séjour réussi.

Il est aussi possible de savoir le type d’ambiance qui règne sur les lieux. Vous pourrez également connaître les dates de disponibilité des emplacements des terrains de camping, à partir de votre recherche. Il y a aussi des albums photo et des plans détaillés de quelque 750 campings.

De plus, on vous présente des trucs et des conseils pour vos séjours. Il y a même une section destinée aux amateurs qui sont à la recherche de camping saisonnier.

Un autre outil important sur le même site, c’est celui qui se trouve sous l’onglet « trouver un camping ». Cela vous permet de savoir si un camping est déjà ouvert ou encore s’il a de la disponibilité pour vos vacances par rapport à votre date d’arrivée et à celle de départ.

Surtout, ces outils vont vous permettre de faire une chose très importante, soit de réserver votre site de camping, surtout pour les périodes les plus achalandées de la saison. Il est essentiel de réserver tôt.

LES PROMOTIONS

La Semaine québécoise du camping bat son plein présentement. Vous avez accès à de nombreuses activités et aussi à des promotions intéressantes.

En fin de semaine, vous pouvez profiter du forfait de deux nuitées pour 50 $ dans l’un des 350 campings membres de Camping Québec qui offrent ces séjours. Même s’il est tard, il peut rester encore de la place. Vous pouvez avoir l’heure juste sur l’état de la situation en vous rendant à l’adresse www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/promotions/2-nuits-50-printemps.

Également, d’ici au 12 juin prochain, alors que c’est la basse saison actuellement, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 10 % dans l’un des 300 campings membres participants de Camping Québec. Vous aurez tous les détails sur le site, sous l’onglet « rabais basse saison ».

Un autre moyen pour épargner des sous lors de vos séjours, c’est d’utiliser l’application Go Camping Québec. Vous pouvez profiter de centaines de rabais électroniques dans l’un des 200 terrains qui participent à cette application. Vous pouvez télécharger cette application mobile au coût de 9,99 $ sur votre téléphone intelligent. Vous allez récupérer rapidement votre investissement après un ou deux séjours.

CONNAÎTRE SES BESOINS

Avant toute chose, il vous faut prendre le temps d’évaluer vos besoins et ceux de votre famille, afin de faire un choix éclairé. Il est certain que les amants de la nature qui recherchent la tranquillité ne seront pas très heureux dans un camping qui organise des soirées musicales tout l’été. D’un autre côté, si vous vous retrouvez sur les bords d’un lac isolé, il se peut fort bien que l’accès à internet et à l’électricité soit limité.

Si, dans le passé, on devait découvrir rendu sur place ce qui nous attendait, avec tous les outils disponibles maintenant, vous êtes en mesure de trouver le terrain qui vous convient et ainsi de vous assurer de vivre une belle expérience de camping.

À l’école de la FQCC

La Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) offre encore cette saison des cours via son école, pour aider les propriétaires de véhicules récréatifs. Les formateurs chevronnés donnent des idées pour vous aider à trouver les solutions à des problèmes qui pourraient subvenir, ou encore pour vous aider à mieux connaître le fonctionnement de vos véhicules. Il y aura un cours sur l’entretien général d’un VR le 1er juin prochain à Québec. Le lendemain, la FQCC offre un atelier sur le gaz propane. Le formateur expliquera les propriétés, la réglementation du gaz propane, et le fonctionnement des appareils et accessoires alimentés par cette source d’énergie. Il sera aussi question des dangers qui se rattachent à son utilisation. Vous devez vous inscrire à l’avance en vous rendant sur le site www.fqcc.qc.ca, sous l’onglet « L’École FQCC ».

ARCC de Québec

L’Association régionale de camping et de caravaning du Québec métropolitain (ARCC 06) tiendra son rassemblement d’ouverture du 31 mai au 2 juin prochains au Village Vacances Valcartier, situé au 1860, boulevard Valcartier, à Saint-Gabriel-de-Valcartier. De nombreuses activités sont prévues tout au long de cette fin de semaine qui marquera le début du calendrier estival. Pour vous inscrire ou en savoir plus, vous devez vous rendre sur le site de la FQCC où vous trouverez les détails et le formulaire d’inscription. Pour plus d’infos : 418 201-0660 ou 418 520-9448.