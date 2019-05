SAVARD, Jeannine



Au CHSLD Saint-Augustin, le 26 avril 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Jeannine Savard, fille de feu dame Bernadette St-Coeur et de feu monsieur Charles Savard, épouse en premières noces de feu M. Roger Simard et en secondes noces de feu M. Omer Breton. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses quatre filles: Carole, France (feu Hasso Bruse), Diane (René Laliberté) et Louise (John Abbott); ses petits-enfants: feu Daniel, François (Chantal Ouellet), Richard (Alexandra Robitaille), Michel (Nancy Roy), Nancy (Luc Gelot) et Dany (Dany Lefebvre); ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Érika, Alicia, Thomas, Nicolas, Gabrielle, William et Zach; sa sœur Édith (feu Lucien Bourré) et sa belle-sœur Céline Hamel ainsi que ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tient à remercier le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport. Madame Savard était l'investigatrice des fermières de la paroisse Ste-Odile en 1975, bénévole pendant 10 ans à la Croix-Rouge et présidente du comité des loisirs de la Résidence la Champenoise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.