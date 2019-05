LAFLAMME, Maurice



Au CHSLD de St-Raphaël, le 7 mai 2019 est décédé monsieur Maurice Laflamme à l'âge de 94 ans. Il était le fils de feu Georges-Henri Laflamme et de feu Adélia Ruel. Il demeurait à St-Raphaël, autrefois de Ste-Agathe-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Danielle Beaulieu), Paulyne (Gaétan Langlois), Pierre, Roger (Lucie Hébert), Marie (Julie Vachon), Louis (Nancy Fradette). Il laisse aussi dans le deuil la mère de ses enfants Fernande Fortier; ses petits-enfants: Annick Laflamme (Frédéric Guillemette), Renaud Laflamme (Stéphanie Rousseau), Sébastien L. Langlois (Geneviève Aubé), Vickie F. Laflamme, Antoine Laflamme, Vérona Laflamme; ses arrière-petits-enfants: Mégan, Thomas, Alexis, Édouard, Laurana, Elistan; ses frères et sœurs: feu Fernande (feu Germain Fortin), Colombe (feu Bernadin Brochu), feu Conrad (Rita Martineau), Denise (feu Henri-Paul Bédard), Bertrand (Jeannine Martineau), Bernard (feu Irène Nadeau), feu Réal (Aline Nadeau), feu Gérard (Candide Lapointe), Julienne (feu Normand Bédard), Marie-Marthe (feu Marcel Legault), Marcel (Madeleine Martineau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Raphaël pour les bons soins prodigués., où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, ou à la Fondation Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire