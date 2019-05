ALAIN, Aline Vézina



Au Centre D'hébergement Donnacona , le 20 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Aline Alain, Filles d'Isabelle, épouse de feu monsieur Florian Vézina. Elle demeurait autrefois à St-Basile. Madame Aline Alain laisse dans le deuil, outre son époux (feu Florian Vézina), ses enfants: Alain (Josée Roberge), Patrice (Line Ouellet) et Josée (Serge Masson); ses petits-enfants: Doriane (Jean), Elizabeth (Pierre), Corinne (Jimmy), Vincent, Eve-Marie (Zacharie), Julien et Frédérique; ses-frères et sœurs: feu Simone (feu Patrick Leclerc), feu Raymond (feu Marcelle Fiset), feu Paul-André (Thérèse Roberge), feu Louis-Joseph (Marcelle Delisle), feu Gabrielle (feu Lorenzo Gauthier), feu François (feu Thérésa), Lucie (feu René Marcotte) et Marie-Blanche (Léo-Paul Cantin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: feu Laurette (Feu Henri Genest), feu Conrad (Marthe Pelletier), Rachel (feu Georges Vézina), feu Jean-Yves (Marielle Nadeau), feu Soeur Agathe scsl, Marie Reine (feu Victor Veilleux), Réal (Loraine Gauthier), Francine (André Genest), Bérangère (Rosaire Roy) et André (Murielle Cantin); ses filleuls: Sylvie, Micheline et Pascal ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du Centre d'Hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Madame Alain ne sera pas exposée.et de là au cimetière de St-Basile. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 13h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don aux Filles d'Isabelles de St-Basile, en faisant un chèque au nom de Cercle Marguerite Bourgeois no 1318, au 130, rue St-Georges, St-Basile, Qc, G0A 3G0 ou à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles à l'église.