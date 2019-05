MATTE, Jean-Yves



Au CHSLD de Lévis, le 17 mai 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Yves Matte, époux de Mme Noëlla Tremblay. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Sylvie (Mark Longmire), Pierre (Ingrid), Lynda (Simon Leblanc), Patricia (Steven Paradine), feu Caroline Pomerleau (Jocelyn Deschênes), ses petits-enfants: Liam et Emma Longmire, Oliver et Sebastian Matte, Emily, Christopher et Andrew Leblanc, Michaël, Keven et Francesca Deschênes, son frère et sa soeur: feu André (feu Thérèse Renaud), Cécile (feu Lauréat Pelletier), ses beaux-frères et belles-soeurs: Rita Tremblay (feu Bernard Tremblay), feu Georges Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du CHSLD de Lévis pour l'excellence des soins prodigués à M. Matte. La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 24 mai 2019 de 19h à 22h et le samedi 25 mai de 11h à 13h30.et de là au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au complexe.