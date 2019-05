Étude comparative des moyens de transport lourds: deux professeurs de Montréal pour valider l’étude de Systra

Les professeurs de HEC Montréal, Jacques Roy et Robert Gagné, ont été mandatés par la Ville de Québec pour valider l’étude comparative des divers moyens de transport lourds que la firme Systra est en train de réaliser.

C’est ce que Rémy Normand a fait savoir jeudi après-midi, lors de la conférence de presse mensuelle consacrée au Réseau de transport structurant de la Ville de Québec.

Fin avril, le choix de Systra, qui est déjà sous contrat avec la Ville pour la conception du tramway, a été critiquée par l’opposition de Québec 21. À l’époque M. Normand avait affirmé qu’un «tiers neutre et indépendant» allait valider la future étude, un peu comme lorsqu’un expert-comptable valide les comptes d’une compagnie.

Jacques Roy est professeur titulaire au département de la gestion des opérations et de la logistique, tandis que Robert Gagné est professeur au département d’économie appliquée. Les deux enseignent à HEC Montréal.

«C’est important d’aller à Montréal pour avoir un regard neuf», a indiqué M. Normand.

Tout en se disant convaincue que le tramway est le meilleur système à mettre en place à Québec, la Ville de Québec a décidé de réaliser une étude pour comparer les moyens de transport lourds, comme le métro.

Rencontres citoyennes

D’autre part, la Ville organisera trois «rencontres publiques d’information», en juin, «pour rencontrer les citoyens et les commerçants afin de les informer sur l’avancée des travaux, de mettre en lumière les retombées positives et les enjeux soulevés par le projet, puis d’écouter et de répondre aux interrogations de la population».

Ces rencontres auront lieu le mardi 11 juin à l’Hôtel Pur, le jeudi 13 juin à l’École secondaire Québec High School et le mardi 18 juin à l’ancien hôtel de Ville de Sainte-Foy. Elles débuteront à 19h.