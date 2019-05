MOISAN, Jean-Louis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Moisan, époux de feu dame Réjeanne Cayer Il demeurait à Saint- Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 11 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Jean-Louis Moisan laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Line Genois) et Nathalie (Stéphane Blais); ses petits-enfants: Jean-Raphaël (Alexe), Louis-Charles (Lysanne), Alycia-Rose, Camélia et Thomas-Alexandre; son amie de cœur Simone Adam; ses frères et sœurs: feu Arsène (Raymonde Couture), feu Claude (feu Claudette Brossoit), feu Maurice (Lucille Cantin), feu Wellie (Madeleine Readman), feu Jean-Guy (Yvette Godin), feu André (Ginette Rhéaume), Paul (Emilienne Blanchette), feu Aline et Lise (Jacques Rosa); sa belle-sœur Victorienne Cayer (Rolland Langevin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son amie Simone pour son soutien et sa présence ainsi que le personnel du 5e étage de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon.