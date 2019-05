PELLETIER, Allen



Le 23 avril 2019, à l'âge de 48 ans, est décédé monsieur Allen Pelletier, fils de feu monsieur Guy Pelletier et feu madame Nicole Larouche Il demeurait à Armagh.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. Il laisse dans le deuil son frère Carl (Maria Eugenia Rodriguez), ses sœurs: Sonia (Vincent Ursini) et Annie-Lyne (Alain Larochelle), ses neveux et nièces: Marie-Pier, Annie-Christine, Monika, Natacha, Vanessa, Marc-André, Dominique, Olivier, Mélodie et Edouard ainsi que plusieurs petits-neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Tél. : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : mspdulittoral.com Des formulaires seront disponibles sur place.