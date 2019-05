BOUTET, Marcelle Barnabé



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 18 mai 2019, à l'âge de 101 ans et 11 mois, est décédée dame Marcelle Barnabé, épouse de feu monsieur Roger Boutet, fille de feu Zéphirin Barnabé et de feu Marie Roy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Jean Brindamour) et Richard; sa belle-sœur Marthe (feu Raymond Barnabé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.