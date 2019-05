LIRETTE, Jean-Marie



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 30 mars 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Lirette, fils de feu monsieur Adélard Lirette et de feu dame Imelda Gauthier. Il demeurait à Saint- Léonard-de-Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Jean-Marie laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Michelle, Réjeanne (André Parent), Louis (feu Solange Brière), Yvan, Liette, Serge (Danie Marcotte), Sonia et Harold (Brigitte Morehouse); ses tantes et son oncle: Rita Dubuc, Jeannine Lirette, Marie-Paule Robitaille, Normand L'Écuyer, Agathe Trottier, Adrienne Gauthier, Pauline Gauthier et Simonne Gauthier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Alexis Turgeon et l'équipe de traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Mirépi, C.P. 5026, Saint-Raymond (Québec) G3L 4R8.