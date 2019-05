DAIGLE, Gilles



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 13 mai 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Gilles Daigle, époux de dame Marie-Claire Nadeau. Né à Giffard, le 10 janvier 1949, il était le fils de feu dame Marie-Rose Pelletier et de feu monsieur Lucien Daigle. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Outre son épouse Marie-Claire, monsieur Daigle laisse dans le deuil ses enfants: Karine (Steven Lebrun) et Jean-François (Cynthia Harrisson); ses petits-enfants qu'il appelait ses chers amours: Marie-Jeanne, Léa, Zachary, Romy et Victoria; ses frères et sœurs: feu Jean (Andrée), feu Lise, Claude (André), Alain (Lorraine), feu Micheline (Alfred), Germain et Denis (France); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Nadeau: Michel, Jacqueline (feu Paul), Jean ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré en particulier le Dr Robert Cadrin et toute son équipe pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson (Région de Québec). Site : www.prqca.ca Tél. : 418-527-0075. Les funérailles sont sous la direction de