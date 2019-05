LEFEBVRE, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 8 mai 2019, à l'âge de 72 ans 9 mois, est décédé monsieur Denis Lefebvre. Né à St-Grégoire de Montmorency, le 2 août 1946, il était le fils de feu dame Marthe Tremblay et de feu monsieur Lauréat Lefebvre. Il demeurait à Québec arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Grégoire de Montmorency à une date ultérieure. Denis laisse dans le deuil son frère Jean-Louis (Johanne Gosselin), ses sœurs: Diane et Martine (feu Jean-Paul Pelchat); ses neveux et nièces: Dave Howe (Karine Daigle), Annie Howe, Sébastien Fournier (Tanya B. Paquet), Dany Fournier (Karine Tremblay) et leurs enfants; sa cousine bien-aimée Sylvie Tremblay; sa tante Gabrielle (Gaby) Tremblay ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie les propriétaires et le personnel de la Résidence du Collège ainsi que le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre frère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer Tél. : 1-877-336-4443. Site : www.fqc.qc.ca. Les funérailles sont sous la direction de