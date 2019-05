DUFOUR, Jeannine



Au CHSLD de Lévis, le 1er mai 2019, à l'âge de 80 ans et 3 mois, est décédée madame Jeannine Dufour, fille de feu madame Marie-Rose Beaulieu et de feu monsieur Thomas Dufour. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Nicole, Jean-Claude et Lise Gravel (Christian Legault); ses petits-enfants : Cynthia Boutin (Antoine Lessard), Jacynthe Boutin (Mathieu Bélanger), Camille Boutin et Cédric Gravel ainsi que sa sœur et ses frères, belles-sœurs et beaux- frères et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Armand (feu Thérèse Lévesque), feu Raymond (feu Cécile Gagnon), feu Bertrand (Thérèse Anctil), Ghislain (Denise Pilon), Ghislaine (Hector Claveau), feu Gaëtan (Chantal Bussières) et de Denis (Denise Quirion). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 13h45.La famille tient à sincèrement remercier tout le personnel affecté au 6e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.