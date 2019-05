Grands Feux Loto-Québec: une édition bonifiée pour le 25e anniversaire

L’événement Les Grands Feux Loto-Québec propose une programmation bonifiée pour son 25e anniversaire, dont de nouvelles zones pour regarder les feux, des espaces de consommation améliorés et des décors thématiques inspirés de grands classiques cinématographiques.



L’événement, qui aura lieu tous les mercredis et les samedis, du 31 juillet au 24 août, mettra de l’avant un type de danse différent pour chaque soirée et les quais seront décorés de façon à rappeler un lieu emblématique d’un film culte et portant sur le type de danse à l’honneur.

Photo Stevens LeBlanc



Les films Pulp Fiction, Une nuit au Roxbury et Le fabuleux destin d’Amélie Poulin feront partie des classiques cinématographiques exploités lors de l’événement.



C’est Ghislain Turcotte, président de MATIÈRS, qui assurera la direction artistique de l’événement et de son nouveau volet de décors thématiques.

Photo Stevens LeBlanc



En plus des sections ouvertes à tous de la place des Canotiers (Québec) et du quai Paquet (Lévis), les spectateurs pourront également voir les feux depuis de nouvelles zones avec des sièges réservés. Ces zones seront situées au quai 22, à Québec, et dans une section assignée, au quai Paquet.



Plus de détails à venir...