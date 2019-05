Impact : Ignacio Piatti et Samuel Piette en lice pour le match des étoiles

Le nom de huit porte-couleurs de l’Impact de Montréal, dont les milieux de terrain Ignacio Piatti et Samuel Piette, se trouve sur les bulletins de vote en ligne du prochain match des étoiles de la Major League Soccer (MLS).

Les autres joueurs du Bleu-Blanc-Noir pour lesquels le public peut voter sont le milieu Saphir Taïder, le gardien Evan Bush, l’attaquant Maximiliano Urruti ainsi que les défenseurs Bacary Sagna, Zakaria Diallo et Daniel Lovitz.

Chaque formation du circuit Garber compte huit candidats dans le cadre de ce scrutin visant à déterminer le onze populaire, de sorte que 192 joueurs sont en lice. Les amateurs devront sélectionner un gardien, trois arrières, quatre milieux et deux attaquants.

Dix athlètes, selon leur position, seront élus, tandis que le 11e sera choisi à partir du Défi EA Sports, accessible par le jeu vidéo «EA Sports FIFA 19» sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PC. Les partisans peuvent se prononcer sur le site et l’application de la MLS, ainsi que par le biais du Défi EA Sports, d’ici le 13 juin.

Également, l’instructeur de l’équipe MLS composera l’effectif de la rencontre en sélectionnant parmi une liste préparée par les médias. Le commissaire Don Garber déterminera aussi deux joueurs qui se retrouveront au sein de l’équipe d’étoiles.

La partie des étoiles de la MLS aura lieu le 31 juillet à Orlando, où les meilleurs joueurs de la ligue affronteront l’Atletico Madrid. La chaîne TVA Sports diffusera la rencontre.