Le choc de deux équipes jumelles

« C’est un peu notre équipe jumelle. Leur échec avant est similaire au nôtre et ils utilisent leurs quatre trios. De plus, les deux gardiens connaissent d’excellents moments », a déclaré Cassidy, mercredi.

Photo d'archives, AFP

La réputation de Patrice Bergeron n’est plus à faire. Son efficacité dans le cercle des mises en jeu et sa capacité d’accumuler des points tout en neutralisant l’adversaire lui ont permis de graver son nom sur le trophée Selke quatre fois au cours des sept dernières saisons. Et il est cette saison en nomination pour ce prix pour la huitième fois de suite.