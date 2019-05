Le ministre Éric Girard rencontre Jason Kenney à Edmonton

EDMONTON, Alberta | Le ministre québécois des Finances, Éric Girard, était de passage dans la capitale albertaine, jeudi, afin de rencontrer le nouveau premier ministre Jason Kenney et de réchauffer les relations avec la province pétrolière après la déclaration sur le «pétrole sale albertain» formulée par le premier ministre du Québec, François Legault, en décembre dernier.

Éric Girard a aussi rencontré son homologue albertain Travis Toews.

En entrevue avec Radio-Canada à Edmonton, le ministre caquiste a indiqué que le Québec et l’Alberta n’ont pas que des sujets de division. «Nous voulons [le Québec et l’Alberta] une fédération plus décentralisée et une plus grande autonomie au sein du Canada», a dit Éric Girard.

«J'espère que nous puissions renouveler l'alliance entre l'Alberta et le Québec, et soyons partenaires pour la prospérité de nos concitoyens», a écrit M. Kenney sur Twitter, à la suite de la rencontre entre les deux hommes.

Selon Radio-Canada, il a été question au cours de l’entretien avec Travis Toews de l’oléoduc Énergie-Est, qui n’a pas d’approbation sociale au Québec, mais aussi du projet de pipeline de gaz naturel de GNL Québec, qui vise à transporter du gaz naturel de l’Alberta jusqu’au Saguenay afin qu’il y soit liquéfié.

«Quatorze milliards d'investissements, c'est extrêmement positif pour le Québec, ça permettrait d'exporter 10 % du gaz naturel produit au Canada», a ajouté M. Girard.

Soulignons que Jason Kenney doit être de passage au Québec le mois prochain.