Lévis perd sa bataille contre le parachutisme

La Ville de Lévis a subi un ultime revers dans sa bataille contre les activités de parachutisme sur son territoire alors que la Cour suprême a refusé d’entendre sa cause.

Cette décision, rendue jeudi matin, met ainsi fin à une saga qui dure depuis 2012. La Ville de Lévis s’était adressée, en dernier recours, au plus haut tribunal du pays dans l’espoir que ce dernier renverse les décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel. Les deux tribunaux avaient tous deux statué que les activités de parachutisme n’étaient pas soumises au règlement municipal et relevaient plutôt d’une compétence fédéraleen matière d’aéronautique.

Or, jeudi, la Cour suprême a rejeté la demande de la Ville d’entendre ses arguments en appel. Dans une très courte décision, la Cour a indiqué que «la demande d’autorisation d’appel et les deux demandes conditionnelles d’autorisation d’appel (...) sont rejetées».

Lévis déçue

«La Ville de Lévis accueille avec déception la décision rendue ce matin par la Cour suprême du Canada», a réagi par communiqué la municipalité, quelques minutes après que la décision soit tombée.

La Ville entend «analyser les autres options s’offrant à elle». Une décision sera annoncée lors de la séance du conseil de lundi prochain. «La Ville n’entend pas en rester là et continuera d’appuyer les citoyens de Pintendre dans cette lutte.»