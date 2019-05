Plein les oreilles à la Baie de Beauport

La musique sera omniprésente à la Baie de Beauport cet été. Pas moins d’une vingtaine de concerts sont à l’agenda du site au cours des prochains mois.

Photo d'archives, Annie T. Roussel

La grande vedette de la programmation sera évidemment Flo Rida, qui viendra défiler ses hits le 20 juillet. On nous annonce aussi un autre spectacle-surprise pour le mois d’août.

Les détails ne sont pas encore connus.

Photo d'archives, Maxyme G Delisle

Matt Lang (vendredi soir) et les Dead Obies font aussi partie de la liste des concerts en billetterie de la Baie de Beauport qui ramène sa formule des jeudis festifs (Fjord, Taktika, etc.) et des samedis Plug & Play (Amélie No, Vincent Dupont, Jesse Proteau).