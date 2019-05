Pluie d'invitations et de retours pour les Francos à l'extérieur

MONTRÉAL | Les grands rassemblements et les réunions à ciel ouvert ne manqueront pas aux prochaines Francos de Montréal. Les organisateurs ont dévoilé, jeudi, le riche volet extérieur de la programmation de leur 31e édition qui aura lieu du 14 au 22 juin.

Ariane Moffatt lancera le bal avec un spectacle de 90 minutes le 14 juin. À l'instar de Daniel Bélanger et de Marie-Pierre Arthur, elle joindra également sa voix à celle de Marc Déry, dont les 20 ans de la sortie de son premier album seront célébrés le 17 juin.

Des invitations, Safia Nolin (16 juin), Sans Pression (17 juin), Clément Jacques (19 juin) et Vincent Vallières (22 juin) en ont distribué plusieurs. En compagnie de plusieurs artistes, ce dernier fera briller la relève des concours Secondaire et Cégeps en spectacle.

Entourés de leurs musiciens de scène, Andréanne A. Malette (14 juin), Dumas (15 juin), Stefie Shock (18 juin) et Daniel Boucher (21 juin) se chargeront eux-mêmes d'illuminer leur univers.

Toujours vivants

Le son punk et rock des années 1990 effectuera un retour en force le mois prochain. Disparus des ondes radio et du paysage télé, les groupes Les Vulgaires Machins (18 juin), Les Marmottes Aplaties (18 juin) et Les Négresses Vertes (20 juin) seront réunis.

Important mélange de genres et de styles, le festival n'a pas hésité à faire une place au rap. Tout comme le Québec avec KNLO (14 juin) et Yvon Krevé (17 juin), la France sera bien représentée grâce à la venue de Lord Esperanza (15 juin) et celle de Sinik (16 juin).

L'horaire extérieur détaillé des Francos – qui comprend près de 120 concerts – est disponible en ligne au francosmontreal.com .