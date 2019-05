Robert Charlebois reçoit le prix Artisan de la Fête nationale

MONTRÉAL – Robert Charlebois a un nouvel honneur à ajouter à sa collection. Le chanteur est le récipiendaire du 11e prix Artisan de la Fête nationale remis par le Mouvement national des Québécoises et Québécois.

L'artiste a reçu cette récompense jeudi après-midi, au Lion d'or, à Montréal, lors du coup d'envoi de la 185e Fête nationale du Québec. Ému, il a accepté cette distinction «au nom de tous les Québécois, sans limites d'âge et de sexe, ni de genre musical – chanson classique, rap, rock, funk, trad».

Il succède ainsi à Ginette Reno et aux Cowboys Fringants qui ont obtenu pareille reconnaissance l'an dernier et en 2017, respectivement.

Joël Lemay / Agence QMI

Parmi les légendes

Pour Daniel Boucher, venu interpréter les succès «Les ailes d'un ange» et «Lindberg» avec Mara Tremblay, Robert Charlebois a été très inspirant.

«J'ai tellement écouté ce gars-là quand j'ai commencé à écrire des chansons; c'est comme mon père musical. Pour moi, il est aussi important qu'Elvis et les Beatles. Ce n'est pas compliqué: il est aussi bon qu'eux. Si ce gars-là n'était pas né au Québec, on le connaîtrait partout sur la planète. S'il était né en Angleterre, on le connaîtrait comme on connaît Clapton et McCartney. C'est le même calibre.»

Joël Lemay / Agence QMI

À l'aube de ses 75 ans qu'il soulignera le 25 juin, Robert Charlebois a toutefois annoncé qu'il ne montera pas sur scène afin de prendre part aux festivités qui rassemblent annuellement 2,5 millions de personnes partout à travers la province.

«Curieusement, c'est la seule année où je ne fais pas partie des fêtes nationales parce que je fête un trois quarts de siècle... Je vais aller voir les collègues jouer, bien sûr, je vais regarder tout ça à la télé, mais je vais le fêter cette année loin des médias et du public.»

Par contre, il a promis de remettre ça dès 2020.

Paul Piché à Laval

Si la programmation détaillée des 23 et 24 juin, comprenant plus de 6000 activités offertes sur plus de 700 sites, ne sera dévoilée que le 15 juin (fetenationale.quebec), on sait déjà que Paul Piché chantera à Laval le 24 juin.

Figure emblématique des grands rassemblements de la Saint-Jean, il prendra part à un spectacle qui réunira entre autres Hubert Lenoir, Marie-Mai, Patrice Michaud, Guylaine Tanguay et Loud au Centre de la nature.

Des traditions à célébrer

C'est Debbie Lynch-White qui a été choisie à titre de porte-parole de la Fête nationale, dont le thème est «Un monde de traditions».

«Je suis très fière d'être Québécoise, depuis toujours. Quand on voyage partout dans le monde et qu'on dit qu'on est Québécois, les gens nous aiment aussi. On est un peuple le "fun", les gens aiment le Québec, aiment Montréal... Je trouve qu'on est accueillants, ouverts d'esprit. Il y a toutes sortes de valeurs québécoises qui me rejoignent beaucoup.»

Malgré un talent vocal indéniable, celle qui a incarné la Bolduc ne chantera pas, mais rédigera et lira une partie du discours patriotique durant le spectacle présenté sur les plaines d'Abraham, à Québec, le 23 juin.