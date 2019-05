Travailleurs à pourboire : voici comment payer moins d’impôt

En collaboration avec

Lorsqu’une soirée au resto s'achève, on se livre tous à un rituel instinctif. On sort notre téléphone et on en pianote la calculatrice pour décider combien d'argent laisser à notre serveur.

Si vous travaillez dans l’industrie du service, vous savez que cet exercice est essentiel à votre santé financière. C’est entre autres grâce à ces dollars discrétionnaires que vous gagnez votre vie.

Puisqu’il est basé sur le salaire et le pourboire, votre revenu annuel peut devenir variable et l’impôt que vous aurez à payer est alors imprévisible.

Mais n'ayez crainte – suffit toutefois de suivre ces quelques conseils faciles pour payer moins d’impôts !

Pour en savoir plus sur l’épargne automatique, consultez le site du Fonds de solidarité FTQ.

Note légale : Exemple basé sur l’année d’imposition 2019, pour une personne avec un revenu annuel imposable de 43 000 $, ayant un taux d’imposition marginal de 27,5 %, recevant 26 paies par année, dont les versements tiennent compte des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des estimations qui peuvent varier selon votre situation fiscale. Les crédits d'impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5000 $. Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.