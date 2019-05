[VIDÉO] Pourquoi dort-on?

Dormir, c'est bizarre: entre 7 et 8 heures par jour, on est paralysé et inconscient. C’est un moment où est est extrêmement vulnérable aux attaques extérieures.

Bon, ces attaques sont très rares dans le confort de nos lits, mais pour nos valeureux ancêtres, dormir pouvait être dangereux. Et c’est la même chose pour nos amis les animaux, qui doivent arrêter de fonctionner pendant un bon moment, devenant fragiles mais tellement cutes!

Si dormir est risqué, il doit bien y avoir une raison super importante pour lesquelles on doit le faire. Sinon, l’évolution aurait fait en sorte le sommeil serait un vestige bizarre dont on ne se servirait plus!

Donc, c’est quoi le sommeil? À quoi il sert?

Visionnez notre capsule pour tout savoir!