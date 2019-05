Virage majeur

La 24e Journée de la sérénité, au profit de la Villa Ignatia, prendra un tout nouveau virage cette année avec son tournoi de golf et son souper-spectacle.

Tout d’abord, les activités de la Journée du lundi 12 août (golf et souper-spectacle) déménagent au club de golf Royal-Québec de Boischatel, avec la participation du chanteur Éric Lapointe et ses invités : la chanteuse Pascale Picard, l’humoriste Sylvain Larocque, l’ex-footballeur Étienne Boulay, auteur du livre Le parcours d’un battant. François Audet, président des Résidences du Groupe Patrimoine, a accepté d’assumer la présidence d’honneur de la Journée, alors qu’André Pelchat, président du Groupe Immostar, sera à nouveau président du comité organisateur de la Journée. Pour l’inscription ou pour effectuer un don à la Journée de la sérénité, rendez-vous sur le site www.villaignatia.com.

Mérite exceptionnel

Photo courtoisie

Le pianiste et compositeur de renommée mondiale Steve Barakatt a reçu récemment la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel, décernée en reconnaissance des accomplissements d’un individu ou organisme. Depuis plus de trois décennies, Steve Barakatt a réalisé des centaines de projets en collaboration avec les meilleurs artistes, studios et entreprises de la planète. Véritable artiste-entrepreneur-philanthrope, Steve Barakatt a présenté plus de 500 spectacles sur cinq continents. En tant qu’artiste, il a vendu plus de cinq millions d’albums dans le monde entier. Sur la photo, il est accompagné évidemment du lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon.

Fondation François-Bourrin

Photo courtoisie

William Bérubé (photo), directeur associé chez Groupe Perspective et finissant de 2005 de l’école François-Bourrin, a accepté la présidence d’honneur du 34e Tournoi de golf de la Fondation François-Bourrin, qui se tiendra le vendredi 7 juin, dès 12 h 30, au club de golf Lorette. La fondation remet annuellement plusieurs bourses aux étudiants et permet l’amélioration des installations de l’école. Renseignements : 418 661-6978.

85 ans

Photo courtoisie

Bonne fête en retard à Ghislaine Tremblay (photo) de Limoilou, qui a célébré le 20 mai dernier son 85e anniversaire de naissance. Ses enfants et leur conjoint(e) : Jacques (Jean), Denis (Suzanne), Gilles (France), Christiane (Hélène), Stéphane (Josée), ses cinq petites filles et leur conjoint et ses cinq arrière-petits-enfants ont bien pris soin de souligner l’événement.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Lapointe (photo), auteur-compositeur et interprète, 38 ans... Martin Giroux, auteur-compositeur et interprète québécois, 40 ans... Jewel, chanteuse, compositrice et guitariste américaine, 45 ans... Rubens Barrichello, ex-pilote de Formule 1, 47 ans... Josélito Michaud, animateur et auteur, 54 ans.... Serge Dupire, comédien et acteur, 61 ans... Joan Collins, actrice de télé et de cinéma, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 mai 2018. Michel Archambault (photo), 67 ans, a joué 57 matchs avec les Nordiques de Québec (AMH) en 1972-73 et 3 matchs avec Chicago (LNH) en 1976-77... Daniel Robin, 74 ans, double médaillé d’argent en lutte gréco-romaine et en lutte libre aux Jeux de Mexico en 1968... 2017. Nicole Leblanc, 75 ans, comédienne québécoise... 2017. Roger Moore, 89 ans, acteur britannique (Le Saint et James Bond 007)... 2016. John Brophy, 83 ans, ancien entraîneur des Maple Leafs de Toronto... 2015. Albert Ladouceur, 63 ans, journaliste et chroniqueur sportif au Journal de Québec depuis 1979... 2013. Georges Moustaki, 79 ans, chanteur, auteur et compositeur naturalisé français d’origine italo-grecque... 2010. Michel Mongeau, 45 ans, ancien attaquant de la LNH... 2002. Sam Snead, 89 ans, golfeur professionnel... 1998. Claude Vincent, 57 ans, chanteur et annonceur... 1994. Dyne Mousso, 64 ans, grande dame du théâtre et de la télévision... 1967. Lionel Groulx, 89 ans, chanoine, écrivain et historien.