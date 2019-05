ROUSSEAU, Alain P.

C.M., M.D., F.R.C.S.



Au CHSLD " Jardins du Haut-Saint-Laurent ", le 20 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Alain P. Rousseau, ophtalmologiste, fils de feu monsieur Paul Rousseau et de feu dame Marguerite Alain.le dimanche le 26 mai 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il sera inhumé ultérieurement au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son épouse Madeleine Leduc; ses enfants : Denis, Anne et Hélène (Michael Cronin); ses petits-enfants Samuel-Anne et Thomas Rousseau, Liam Cronin, sa sœur Michèle; ses neveux : James Olcott et John Irrgang ainsi que sa cousine Lise Garneau, ses cousins : Père Guy Lespinay, O.P., Pierre d'Auteuil, Michel Rousseau et de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, dont il était fondateur et membre honoraire. Des formulaires seront disponibles sur place.