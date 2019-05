11e Tournoi amical de hockey pour la Fondation PAL

C’est demain, dès 8 h 30, que se déroulera le Tournoi amical de hockey bottine mixte de rue dans le stationnement extérieur de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. L’événement vise à recueillir des fonds pour la Fondation PAL, dont la mission consiste à aider les élèves qui sont aux prises avec des difficultés financières, à subventionner l’achat d’équipements mis à la disposition des élèves et à appuyer les projets de motivation scolaire de la Polyvalente. L’événement soutient également les fondations Cité Joie et Réno-Jouets. Cette dernière sera d’ailleurs sur place pour recueillir les jouets usagés apportés par les visiteurs. L’an dernier, quelque 12 000 $ ont été remis à ces fondations grâce au Tournoi. Pour en savoir plus, visitez la page Facebook Tournoi amical de hockey ou visitez le fondationpal.org