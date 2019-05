MASSON, Lucille Deschênes



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 22 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Lucille Deschênes, épouse de feu monsieur Paul-André Masson. Elle était la fille de feu dame Clara Dupont et de feu monsieur Narcisse Deschênes. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Claire (Michel Pageau), Thérèse (Jacques Carrière), Diane (Patrick Cummins) et Sylvie (Yves Normandin); ses petits-enfants: François, Marc-André, Anne-Marie, Gabriel, Marion, Amélie, Geneviève et Andréa; ses sœurs: Marianne Deschênes, Bernadette Urbisci (Leonardo Urbisci), Gemma Hubert (Claude Hubert) et Cécile Deschênes; ses belles-sœurs: Marthe Masson (Michel Turgeon), Bernadette Fillion et Rolande Laplante ainsi que son ami Michel Rousseau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la section B-6 de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.