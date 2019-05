Ces huttes flottantes vous donneront (un peu) l’impression d’être à Bora Bora

Vous avez toujours rêvé de passer une nuit dans une villa sur pilotis à Bora Bora, en Polynésie française? Bonne nouvelle: en attendant de gagner à la loterie, vous pouvez vous tourner vers les huttes flottantes du Domaine Pourki, en Montérégie.

Situé à moins d’une heure de Montréal, le Domaine Pourki propose la location de «huttes Bora Bora», des cabanes aux toits de style «palapa» installées directement sur la rivière Richelieu. Elles sont accessibles par un long quai de bois, qui peut effectivement rappeler ceux de la Polynésie française.

La comparaison s’arrête toutefois là, puisque ces huttes flottantes sont beaucoup plus modestes! Vous y trouverez deux lits simples et deux lits superposés, ainsi qu’une étagère de rangement. Un canot et un BBQ seront également à votre disposition.

Sur le domaine, outre les tours de canot, vous pourrez passer dire bonjour aux animaux de la fermette, vous baigner dans la piscine ou profiter des terrains de badminton, pétanque, etc.

Le Domaine Pourki est un centre de villégiature qui peut accueillir des familles ou encore des événements comptant jusqu'à 200 invités.

En plus des huttes «exotiques», on peut y louer des tipis flottants (accessibles uniquement en canot), des chalets et des dortoirs.

- Prix d’une hutte Bora Bora: à partir de 170 $ (basse saison) ou 195 $ (haute saison) par nuit; canot, BBQ et literie inclus.

- Pour tout savoir sur le Domaine Pourki

