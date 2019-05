Charles Hamelin rend un hommage émotif à Samuel Girard

Charles Hamelin est sous le coup des émotions depuis qu'il a appris que Samuel Girard prenait sa retraite du patinage de vitesse, lui qui a joué un rôle de mentor auprès du jeune homme au fil des ans.

Alors que Girard était en entrevue au réseau TVA Sports, Hamelin a fait une apparition pour lui rendre un hommage touchant.

«Pour moi, Sam, ça a été mon petit frère, un peu comme François l’est. Quand il est arrivé au sein de l’équipe, il était tout jeune», s’est-il rappelé.

«Dès les premiers pas qu’il a faits sur la glace, on savait que Samuel avait un talent inné en lui et on a voulu l’amener au plus haut niveau, a raconté Hamelin. Je pense qu’on a réussi avec les résultats qu’il a eus aux Jeux olympiques de Pyeongchang : une médaille d’or et une médaille de bronze.»

«Samuel, tu peux te retirer la tête haute et être fier de ce que tu as accompli», a-t-il ajouté avec des trémolos dans la voix.