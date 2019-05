ComediHa Fest-Québec : 20 ans!

C’est une programmation diversifiée que le ComediHa Fest-Québec propose aux amateurs d’humour pour ses 20 ans. Pascale Robitaille a rencontré Sylvain Parent-Bédard, président fondateur de l’événement. Ils ont parlé du chemin parcouru depuis le tout débuts, alors que deux spectacles extérieurs – annulés à cause de la pluie – et quatre spectacles intérieurs étaient présentés. Cette année, pas moins de 350 spectacles répartis dans 20 lieux de diffusion seront présentés dans la capitale du 7 au 18 août.

Nouveau : le Village d’Youville, qui offrira les Soirées 20 ans. Le 8 août, les Denis Drolet chanteront le répertoire de Plume. Le lendemain, Guylaine Tanguay et ses invités feront danser les festivaliers lors d’un grand party country. La Compagnie Créole fait un passage à Québec avec un spectacle exclusif, Le Bal masqué. Le 14 août, le festival propose une incursion dans les années Woodstock, puis le lendemain, 2Frères et leurs invités convient les festivaliers à un grand feu de camp festif. Pour clore en beauté, P-A Méthot animera un Karaoké Extravaganza.

À voir également, les Galas ComediHa!, présentés par Videotron, dont celui consacré aux 20 ans du festival, animé par Normand Brathwaite. Ces galas sont aussi l’occasion de découvrir l’univers de plusieurs humoristes de renom, comme Phil Roy, Kev Adams, Pierre Hébert et Fabien Cloutier. Les Denis Drolet animeront également leur gala.

En plus des spectacles, le ComediHa Fest-Québec, c’est une foule d’activités ludiques pour tout le monde : juke box géant, tyrolienne géante, défi Tombe à l’eau, etc. De retour également cette année, la terrasse MiHa!M, où les festivaliers peuvent déguster une variété de bières québécoises, des cocktails originaux et des plates mettant en valeur des produits locaux concoctés par des restaurateurs québécois.

« Pour les 20 ans du ComediHa! Fest, on vous réserve une expérience unique et mémorable, a déclaré Sylvain Parent-Bédard. C’est devenu, au fil des ans, un festival d’une ampleur qu’on n’aurait pu imaginer il y a quelques années. L’humour et le rire dans une ambiance unique qu’on ne peut retrouver à l’année. Invitez vos amis, arrivez tôt et profitez de l’expérience ComediHa! Fest au maximum en créant votre propre parcours humoristique parmi plus de 350 spectacles. »

Information, billets et programmation : comediha.com