Notre concours connaît un succès qui dépasse toutes nos attentes, ce qui prouve que la photographie fait vraiment partie de nos vies depuis que nous avons toujours sur nous un appareil photo, c’est-à-dire nos téléphones intelligents.

Encore cette semaine, nous avons reçu environ un millier d’autres photos, ce qui porte notre total à environ 3500 photos en trois semaines.

Ce qui nous étonne encore plus, c’est la qualité des photos que nous recevons maintenant. Le choix des finalistes devient de plus en plus difficile, ce qui prouve que notre concours se fait connaître.

Cette semaine, la photo gagnante a été prise par Alain Déry, de Québec, alors qu’il se trouvait au Costa Rica. Cette photo de paysage aux couleurs saturées montre à quel point ces appareils sont devenus performants. Nous ne retenons que les photos prises avec un téléphone cellulaire, selon les vérifications informatiques (metadatas) que nous pouvons faire.

Photo courtoisie Alain Déry

M. Déry gagne donc un prix de 150$. Nous déterminons un gagnant par semaine.

Les finalistes

Photo courtoisie Philippe legault

Photo courtoisie Stephanie Mallet

Photo courtoisie Linda Laflamme

Photo courtoisie Karine Laplante

Photo courtoisie Daniel Hebert

Photo courtoisie Marie-Christine Lambert

Photo courtoisie Jeremie Halle

Merci et bravo à tous pour votre participation, nous poursuivons ce concours avec plaisir la semaine prochaine.

Martin Chevalier, Directeur photo

► Faites-nous parvenir vos plus belles photos prises avec un téléphone mobile en incluant une brève description et courez la chance de gagner 150$.