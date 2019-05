Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott feront une annonce lundi sur leur avenir politique

Les anciennes ministres libérales Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott vont faire le point lundi relativement à leur avenir politique.

Les deux femmes tiendront des points de presse en simultané. Mme Wilson-Raybould tiendra le sien à 9h30, heure du Pacifique, à Vancouver, en Colombie-Britannique, où elle est députée de la circonscription de Vancouver-Granville, alors que Mme Philpott se présentera devant la presse à Markham, en Ontario, à 12h30, heure avancée de l’Est. Elle est députée de Markham-Stouffville.

Les deux élues ont claqué la porte du cabinet Trudeau cet hiver dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin. En début d’année, Jody Wilson-Raybould, 48 ans, avait été mutée de son poste de ministre de la Justice et procureure générale du Canada au poste de ministre des Anciens Combattants.

Mme Wilson-Raybould a accusé Justin Trudeau et son entourage d’avoir tenté de s’ingérer politiquement afin d’éviter un procès criminel à la firme d’ingénierie et de construction SNC-Lavalin, ce qu’a démenti fermement le chef libéral.

Jody Wilson-Raybould a démissionné du Conseil des ministres en février. Mme Philpott lui a ensuite emboîté le pas en quittant son poste de présidente du Conseil du Trésor. Toutes deux ont été exclues du caucus en avril.

Se joindre au Parti vert du Canada?

Soulignons que la chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, a indiqué qu’elle était prête à accueillir Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott au sein de son équipe.