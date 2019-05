Le Galaxy sort de sa torpeur

Le Galaxy de Los Angeles a mis fin à une série de quatre revers consécutifs en battant l’Orlando City SC au compte de 1 à 0, vendredi soir, en Floride.

C’est une réussite de Jonathan dos Santos à la 19e minute qui a fait la différence dans cette rencontre. Le milieu de terrain a décoché un bon tir de l’extérieur de la surface de réparation et le ballon a terminé sa course dans le coin supérieur gauche du filet des perdants.

Le reste de la partie a été l’affaire du gardien David Bingham. Ce dernier a réalisé six arrêts et a ainsi obtenu son quatrième blanchissage de la saison. À titre comparatif, son vis-à-vis Brian Rowe n’a fait face qu’à seulement un tir, qui s’est avéré être le but de dos Santos.

De plus, le Galaxy a obtenu ce gain sans son meilleur élément offensif, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier écoulait la dernière de deux parties de suspension, dont il a hérité pour un geste commis contre le gardien du New York City FC Sean Johnson, lors d’un affrontement le 11 mai dernier. Le Suédois avait saisi son rival au cou et une altercation s’en était suivi.

Ibrahimovic retrouvera ses coéquipiers, mercredi à Kansas City, alors que le Galaxy se mesurera au Sporting KC.