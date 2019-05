Le Kilimandjaro à Québec pour soutenir la neurochirurgie

Le 8 juin prochain, c’est tout un défi auquel la Fondation du CHU de Québec convie la population pour soutenir la recherche en neurochirurgie : gravir à 60 reprises, en équipe, les 487 marches de l’escalier du Parc de la Chute-Montmorency, soit 5892 m, équivalant à la hauteur du mont Kilimandjaro, en Afrique. Chaque équipe participante s’engage à amasser 1500 $ en dons pour la cause. Nouveau cette année : la Zone Proludik, avec son parcours de modules gonflables qui culmine avec un bassin de mousse à traverser, au cours duquel des groupes de 4 à 6 personnes, enfants et adultes, peuvent vivre une course à la fois drôle et enlevante. Venez encourager les participants du Défi en famille ou entre amis, et profitez-en pour pique-niquer au sommet de la chute!

Soutenir la recherche en neurochirurgie

L’équipe de neurochirurgie du CHU de Québec-Université Laval est composée de 15 neurochirurgiens réputés qui poursuivent plusieurs projets de recherche afin de mettre au point de nouvelles approches de traitement dans différentes spécialités, notamment :

la neurochirurgie vasculaire, qui porte sur les anévrismes, les malformations vasculaires et les hémorragies cérébrales;

la neuro-oncologie, qui vise le traitement de tumeurs du système nerveux;

la chirurgie du rachis, qui porte sur les pathologies de la colonne vertébrale et de la moelle épinière;

la chirurgie fonctionnelle, qui vise la douleur chronique et la maladie de Parkinson.

► Pour faire un don : jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/Kili2019/