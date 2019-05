L’environnement fait partie de l’ADN de la CAQ, assure le président de l’aile jeunesse

Le président de la Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CAQ), Kevin Paquette, soutient que sa formation politique a une «réelle volonté de faire mieux» en matière d’environnement. Il dit avoir l’intention de pousser pour davantage de mesures environnementales au congrès du parti en fin de semaine.



«On en a pas assez parlé en campagne électorale, mais ç’a toujours été dans notre ADN d’allier développement économique et protection de l’environnement», s’est défendu M. Paquette en entrevue à l’émission «Dutrizac de 6 à 9» sur les ondes de QUB radio.



Il a notamment évoqué le livre du premier ministre François Legault au sujet du Projet Saint-Laurent comme preuve de la fibre écologiste de la CAQ, puisque celui-ci contenait «une vision du développement économique durable» et des «nouvelles innovations vertes».

Sérieux ou pas?



L’animateur Benoît Dutrizac a reproché au président de la Commission de la relève de la CAQ le caractère peu concret de ses convictions environnementales, le questionnant entre autres sur un potentiel programme de consigne des bouteilles de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de l’occupation potentielle de terres agricoles de Beauharnois par le géant du web Google.



«On va débattre sur les redevances de l’eau embouteillée, mais il n’y a rien de particulier par rapport à la SAQ dans le cahier de propositions. Mais pour nous, la réflexion ne s’arrête pas ce week-end», a assuré Kevin Paquette.



Il a d’ailleurs salué la présence de l’initiateur du Pacte pour la transition Dominic Champagne au congrès. Ce dernier a récemment pris sa carte de membre de la CAQ dans le but d’influencer les politiques du parti en matière de changement climatique.



«Ça nous fait plaisir de le recevoir et de confronter nos idées avec les siennes, a commenté Kevin Paquette. Peut-être que la lumière va jaillir des échanges qu’on aura avec lui.»