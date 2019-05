L’opposition dénonce l’absence de séances d’information en périphérie

Québec 21 reproche à la Ville de Québec d’avoir oublié les citoyens qui vivent en périphérie en organisant des séances d’information sur le projet de transport collectif uniquement au centre-ville et à Sainte-Foy, le mois prochain.

« Depuis le début, on essaie de nous vendre ce projet-là comme étant un projet pour la ville entière, et là, on y va avec des consultations à l’Hôtel Pur (dans Saint-Roch) pour les citoyens de Beauport puis de Charlesbourg, c’est complètement ridicule. M. Normand rit du monde », s’est indigné le chef de l’opposition officielle, Jean-François Gosselin, vendredi.