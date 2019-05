Marche pour l’Alzheimer : rendez-vous demain

C’est demain que la 13e Marche pour l’Alzheimer aura lieu à Québec. La Société Alzheimer de Québec convie toute la population à y participer. Les participants seront accueillis dès 9 h 30 à la Base de plein air de Sainte-Foy. Le départ aura lieu à 10 h 30. En plus de la marche de 2,5 km et de la course de 5 km, une nouvelle programmation axée sur la famille est proposée. Jeux gonflables, artiste maquilleuse, mascottes, présence du Défi-Évasion, du BBQ Festif et du Beertruck du Festibière seront sur place. Il s’agit d’une importante activité de financement pour la recherche sur l’Alzheimer, mais aussi une occasion de sensibilisation à la maladie. L’objectif est d’amasser 50 000 $. Depuis 2007, plus de 12 000 marcheurs ont participé à l’événement, ce qui a permis d’amasser 818 000 $. Ces sommes permettent d’offrir des services aux personnes atteintes et à leurs proches aidants.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie