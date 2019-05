PGA : Roger Sloan s’éloigne de la tête

Le Canadien Roger Sloan a reculé à six coups de la tête vendredi, à Fort Worth au Texas, après avoir conclu la deuxième ronde du Charles Schwab Challenge deux coups au-dessus de la normale de 70.

L’Albertain qui avait joué 65 (-5) jeudi, a connu plus de difficulté à sa deuxième sortie, commettant quatre bogueys. Il a néanmoins réussi deux oiselets. Avec un cumulatif de 137 (-3), il est désormais 11e.

Six coups séparent maintenant Sloan du meneur, le Suédois Jonas Blixt. Ce dernier a grimpé de trois places vendredi grâce à une performance de 64 (-6), au cours de laquelle il a réussi quatre oiselets et un aigle.

Il détient un coup d’avance sur les Américains Kevin Na et Tony Finau, qui se partagent le deuxième rang. Na a connu une progression spectaculaire au classement en retranchant huit coups à la normale à l’aide de six oiselets et d’un aigle. Il est passé du 38e au deuxième échelon.

Meneur après 18 trous, Finau a reculé d’une place après avoir rapporté une carte de 68 (-2) à l’issue de la deuxième ronde.

Parmi les autres Canadiens en lice, Mackenzie Hughes a joué la normale et se retrouve maintenant au 14e rang, à sept coups de la tête.

Ben Silverman (N), Corey Conners (+2) et Mike Weir (+2) se sont également qualifiés pour les rondes de la fin de semaine.

Henderson en recul

Du côté de la LPGA, Brooke M. Henderson est passée de la quatrième à la 13e place au Championnat Pure Silk, en rapportant une carte de 71 (N) au terme de la deuxième ronde, à Williamsburg en Virginie.

L’Ontarienne accuse quatre coups de retard sur les Américaines Jacqui Concolino et Jennifer Song et l’Anglaise Bronte Law qui sont à égalité en tête avec un pointage de 133 (-9).

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay et l’Ontarienne Brittany Marchand n’ont pu éviter le couperet.